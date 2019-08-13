شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثاني على التوالي وسط أجواء سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير فى الوقت الحالي ، خاصة بعد التأجيل الجديد لقرار الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 3.17$ بما يعادل نسبة 1.5% إلى 207.99$ الأدنى فى أسبوع ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 211.16$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 211.27$.

فقدت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم" بالأمس نسبة 2.2% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مع تراجع معظم العملات الكبرى فى السوق.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 293 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

الايثريوم قد يتخلي عن مستويات 200$ فى التعاملات القادمة ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على سوق التشفير بالوقت الحالي ، خاصة بعد تجدد المخاوف حيال الأمور التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق تشفير فى العالم.

تجددت تلك المخاوف بعد قرار التأجيل الجديد الصادر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حيال الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF.

صدر القرار رسميا بالأمس الاثنين 12 آب/أغسطس ،ويعتبر هذا التأجيل هو الثالث خلال هذا العام ،بعد تأجيل فى آذار/مارس ثم تأجيل أخر فى أيار/مايو.