شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبلغ ذروة 19 شهرا بفعل الطلب القوي على أصول الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 19 شهرا ، بفعل الطلب القوي على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ،والمخاوف المستمرة حيال ركود الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.4% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.45$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 17.04$،وسجلت الأعلى عند 17.50$ الأعلى منذ 26 كانون الثاني/يناير 2018 ، والأدنى عند 17.04$.

أنهي معدن الفضة تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة بفضل طلب استثماري قوي.

Advertisements

تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية هبوطها الحاد ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ،خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية ،والمخاوف المستمرة حيال ركود الاقتصاد العالمي.

فى هونغ كونغ تتواصل الاحتجاجات العنيفة ،والتي أدت إلى إغلاق مطار المدينة "أحد أكبر مطارات الشحن الجوي فى العالم" ، وفى إيطاليا من المقرر إن يحدد مجلس الشيوخ اليوم موعد طلب حجب الثقة عن الحكومة ، وفى الأرجنتين خسر الرئيس " ماوريسيو ماكري" على نحو غير متوقع فى الانتخابات الرئاسية التمهيدية.

ومع تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والهبوط المستمر فى عوائد سندات الخزانة العالمية ،تزداد المخاوف حيال الاحتمالات القوية لدخول الاقتصاد العالمي فى ركود ،أسوأ مما كان عليه أيام الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.