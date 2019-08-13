شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد فى 6 سنوات بفضل طلب استثماري قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لمستوى قياسي جديد فى ست سنوات ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل طلب استثماري قوي على الأصول الآمنة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وسط تصاعد مخاوف التوترات الجيوسياسية العالمية ،وتزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 1.4% حتى الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,531.47$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,510.87$،وسجلت أعلى مستوي 1,534.97$ الأعلى منذ 12 نيسان/أبريل 2013 ، وأدنى مستوي 1,509.63$.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.9% ، ليستأنف مكاسبه القوية فى ظل هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية.

حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.9% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو الماضي.

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ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الضخم إلى ظل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن، وسط تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والاحتمالات القوية لقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

تتصاعد المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية العالمية ،مع استمرار الاحتجاجات العنيفة فى هونغ كونغ ، والتي أدت إلى إغلاق أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي ، بالإضافة إلى خسارة الرئيس "ماوريسيو" على نحو غير متوقع فى الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأرجنتينية.

وفى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" دعا نائب رئيس الوزراء ""ماتيو سالفيني" و وزعيم حزب الرابطة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

من ناحية أخرى ،ومع الهبوط المستمر حاليا فى عائدات سندات الخزانة العالمية ، تزداد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ،والتي تنذر بدخول الاقتصاد فى مرحلة من الركود لم تحدث من الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 7.92 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 847.77 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 أيار/مايو 2018.