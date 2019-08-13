شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بفعل التوترات السياسية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة عل التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل تصاعد مخاوف التوترات السياسية العالمية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، فى ظل المخاوف المستثمرة حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

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من المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الثلاثاء بكامل أعضائه لتحديد موعد طلب حجب الثقة عن الحكومة ، والطلب تم تقديمه من قبل نائب رئيس الوزراء "ماتيو سالفيني" و وزعيم حزب الرابطة.

وفى هونغ كونغ تتواصل الاحتجاجات العنيفة ،والتي أدت إلى إغلاق مطار المدينة ،والذي يعتبر أحد أكبر مطارات العالم للشحن الجوي.

وفى الأرجنتين خسر الرئيس " ماوريسيو ماكري" على نحو غير متوقع فى الانتخابات الرئاسية التمهيدية ،الأمر الذي أدى هبوط حاد فى العملة المحلية "البيزو" وسوق الأوراق المالية الأرجنتيني.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.2% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.75 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4 %.