شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي استنادا على تحركات سعودية لدعم السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، استنادا على تحركات المملكة العربية السعودية لدعم السوق ، حيث يفكر أكبر مصدر للنفط بالعالم فى اتخاذ إجراءات أعمق لوقف تدهور الأسعار.

بحلول الساعة 09:30بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.70$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.27$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 54.52$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 58.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.46$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 58.86$ ،وأدنى مستوي 58.08$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

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ذكرت وكالة بلومبرغ أن المملكة العربية السعودية تفكر فى اتخاذ إجراءات أعمق لوقف تدهور أسعار النفط ،وقال مسؤول سعودي "أن المملكة لن تتساهل مع استمرار انخفاض الأسعار وتدرس جميع الخيارات".

وأعلنت الرياض أواخر الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام دون 7 مليون برميل يوميا فى شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ، للمساهمة فى تصريف مخزونات النفط العالمية.

حيث من الواضح أن المسؤولين السعوديين لا يعتقدون أن الوقوف إلى جانب ركود الأسعار أمر حكيم ،خاصة قبيل تنفيذ خطط الطرح الأولية لشركة أرامكو ، فى طرح قد يكون الأكبر فى العالم.

قد تلجأ السعودية إلى تخفيف الإنتاج خلال الفترة القادمة ،وتحاول ضم منتجين آخرين فى هذا الاتجاه ،لكن هذا الأمر لن يكون مهمة بسيطة ،وفى حال خفض تحالف "أوبك بلس" الإنتاج أكبر من المتفق عليه سابقا ، فمن المحتمل أن تتحمل الرياض النصيب الأكبر من التخفيضات الإضافية.

وتنفذ أوبك وحلفاؤها المعروف بتحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020.