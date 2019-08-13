شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التراجع بفعل تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل تراجعها لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقها للتخلي عن مستويات 11,000$ ، بفعل ضعف مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة ،عقب تأجيل قرار إدراج وتداول ثلاثة من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 108$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 11,272$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 11,380$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 11,447$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.25% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن موجة هابطة تسيطر على تعاملات العملة الرائدة فى السوق على المدى القصير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 294 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق.

يستمر البتكوين فى الابتعاد عن مستويات 12,000$ ،والتي عجز عن تجاوزها خلال التعاملات الأخيرة ، فى طريقه للتخلي عن مستويات 11,000$ ، بفعل ضعف مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ،والتي تحتاج فى الوقت الحالي إلى حوافر إيجابية جديدة حتى تنتعش مرة أخرى.

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وبخلاف ضعف الطلب الاستثماري ، زادت الضغوط السلبية بسوق التشفير ، مع تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم " ، عقب تأجيل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، قرار إدراج وتداول ثلاثة من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF.

وفقا لتقرير رسمي صادر الاثنين 12 آب/أغسطس ،أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من VanEck و Bitwise و Phoenix.

تم تأجيل صندوق VanEck إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،و صندوق Bitwise إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر ، وصندوق Phoenix إلى 29 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت اللجنة التنظيمية الأمريكية أنه من المناسب استخدام فترة أطول لإصدار أمر بالموافقة أو رفض الصناديق المقترحة ، بحيث تملك الوقت الكافي للنظر فى تغيير القواعد المقترحة من تلك الصناديق.

ويعتبر هذا التأجيل هو الأحدث فى سلسلة من التأخيرات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ،والتي قد أجلت سابقا قرارها بخصوص طلبات VanEck و Bitwise فى آذار/مارس ثم مرة أخرى فى أيار/مايو.