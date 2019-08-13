شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط الأجور في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش متوسط الأجور لثلاثة أشهر المنتهية في حزيران/يونيو مرتفعا 3.7% ،بأعلى مستوى منذ أيار/مايو 2010 ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع 3.7% ،أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 3.5% بعد التعديل من ارتفاع 3.4% ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متوسط الأجور في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ عام 2010 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.