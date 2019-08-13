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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لثلاثة أشهر منتهية في حزيران/يونيو بمستوي 3.9 %، أسوأ من توقعات الخبراء معدل 3.8% ، أسوأ من القراءة السابقة معدل 3.8% ، والتي تعد أدنى قراءة منذ عام 1975 ،هذا البيان سلبي للاقتصاد البريطاني.
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