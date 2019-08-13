شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى 31 شهرا قبيل بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفس ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى 31 شهرا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي توفر أدلة هامة حول صحة الاقتصاد الملكي واحتمالات خفض معدلات الفائدة البريطانية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:32 جرينتش،ليتداول عند 1.2055$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2075$ ،وسجل الأعلى عند 1.2090$ ، والأدنى عند 1.2041$.

حقق الجنيه يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 31 شهرا عند 1.2015$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، فقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ أيار/مايو الماضي ، بسبب مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، بالإضافة إلى بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الملكي.

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أظهرت البيانات انكماش مخرجات القطاعات الصناعية البريطانية خلال حزيران/يونيو ، وركود الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2012 .

عززت تلك البيانات مع المؤشرات القوية لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من احتمالات قيام المركزي البريطاني بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الملكي ، ضعف البيانات يعزز تلك الاحتمالات ويزيد من الضغط السلبي على سعر صرف الجنيه الإسترليني.

بحلول الساعة 08:30 جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر تموز/يوليو المتوقع ارتفاع بنحو 42.0 ألف من ارتفاع بنحو 38.0 ألف فى حزيران/يونيو.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر حزيران/يونيو المتوقع نفس القراءة السابقة عند معدل 3.8% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية فى حزيران/يونيو المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.7% من ارتفاع بنسبة 3.4%.