شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.39 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.30، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.58، بينما حقق الأدنى له عند 105.16.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.5% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.6% مقابل 0.1%، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.5%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى صدور القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 33.0% مقابل 37.9% في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 1.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للجوهرية استقرار النمو عند 2.1%.