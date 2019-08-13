واشنطن تؤجل فرض تعرفات جديدة على واردات الصين من الالكترونيات حتى 15 ديسمبر

أعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء أنها قررت تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الالكترونيات الصينية حتى 15 آب/اغسطس، ولكنها ستمضي قدما في فرض تعرفات جديدة ابتداء من الأول من أيلول/سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.
ويطال التأجيل الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب)، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس، بحسب ما قال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان.
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