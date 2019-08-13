الان تتابع أسعار النفط تقفز 4% مع انحسار التوترات التجارية بين أمريكا والصين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قفزت أسعار النفط، حوالي 4% أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض المنتجات الصينية وهو ما أدى لانحسار المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية والتي دفعت السوق إلى هبوط حاد في الأشهر القليلة الماضية.
ومن بين تلك المنتجات الصينية أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجديدة الشهر
القادم.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.21 دولار، أو 3.81%، إلى 60.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي 2.03 دولار، أو 3.7%، إلى 56.96 دولار للبرميل.
وقبل مكاسبه اليوم كان برنت يجري تداوله منخفضا أكثر من 20% منذ أن سجل أعلى مستوى له للعام 2019 في أبريل.
وفي وقت سابق، اليوم، هبطت علاوة برنت على الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2018 .
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