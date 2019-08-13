الليرة التركية تسجل تراجعًا جديدًا مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تراجعت الليرة التركية، ما يزيد على 1%، اليوم الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول الثالثة على التوالي، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1% مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الإثنين، البالغ 5.5630.

وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو.