الاقتصاد

تراجع الليرة التركية مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 1% اليوم الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول الثالثة على التوالي، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتينى لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1% مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630.

وفى وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو.

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والثلاثاء عطلة عامة فى تركيا بمناسبة عيد الأضحى.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين فى سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التى أُجريت يوم الأحد مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكرى الداعم للشركات إذا فاز فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى أكتوبر.

وتسببت النتائج فى صدمة بالأسواق أمس الاثنين، مع تراجع البيزو 30 % إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.

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