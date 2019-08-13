شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر فاصوليا بقيمة 10 ملايين دولار فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر خلال شهر يونيو الماضى، 12.663 ألف طن فاصولياء جافة. قال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ" الخليج 365"، إن قيمة صادرات الفاصولياء الجافة بلغت نحو 10 ملايين دولار خلال شهر يونيو، تمثل 4% من الكميات وقيمة الصادرات خلال يونيو. Advertisements كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.

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