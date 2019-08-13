شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض استهلاك البترول والغاز لـ 6.5 مليون طن خلال مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي خلال شهر مايو الماضي مقارنة بمعدل الاستهلاك خلال شهر مايو من العام الماضي.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن حجم استهلاك البترول والغاز الطبيعي بلغ 6.5 مليون طن خلال شهر مايو من العام الجارى، مقارنة بحجم استهلاك للبترول والغاز الطبيعي خلال نفس الشهر من العام الماضي بلغ 6.7 مليون طن.

يذكر أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة كنتيجة مباشرة لعودة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي إلى الدولة المصرية، إلى جانب الجهود المبذولة والإصلاحات التي تم إجراؤها فى إطار استراتيجية عمل وزارة البترول لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة البترول والغاز، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها داخل مصر، وبالفعل نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة .