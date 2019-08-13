وول ستريت تفتح منخفضة فى ظل توترات جيوسياسية ومخاوف بشأن التجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء، مقتدية بعزوف عالمى عن الأصول العالية المخاطر، فى الوقت الذى يكابد فيه المستثمرون تأجج توترات جيوسياسية ومخاوف بشان حدوث ركود بسبب الحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 8.83 نقطة أو 0.03 % إلى 25888.88 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا بمقدار 2.37 نقطة أو 0.08% إلى 2880.72 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.04 نقطة أو 0.10 % إلى 7855.37 نقطة.

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