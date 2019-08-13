شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت اليابان على كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو، حيث قال وزير الصناعة اليابانى إن سول فشلت فى تفسير السبب وراء أحدث خطوة فى نزاع تجارى متصاعد بين البلدين.

وألمحت كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التى تحظى بوضع تصدير ميسر اعتبارا من سبتمبر مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.

وقال وزير الصناعة اليابانى هيروشيجى سيكو، إن سول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.

وكتب سيكو على تويتر "منذ البداية، لا يتضح تماما الأساس الذى يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه فى القول بأن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير".

وسيجرى تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشددا، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.

Advertisements

كانت اليابان أعلنت فى وقت سابق من الشهر الجارى أنها قررت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول التى تحظى بالحد الأدنى من القيود التجارية بدعوى تراجع الثقة.

وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء: "اتخذت الحكومة اليابانية قرارا باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول بعد قيود على الصادرات" دون الإشارة إلى الإجراءات التى اتخذتها سول بدورها.

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسيا.

تدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا فى كوريا الجنوبية حكما فى العام الماضى نص على أن الشركات اليابانية ينبغى أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.