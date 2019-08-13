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شكرا لقرائتكم خبر عن "ريلاينس" الهندية تبيع حصة 20% لـ"أرامكو" السعودية من أنشطتها التحويلة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن رئيس مجلس إدارة "ريلاينس" إندستريز الهندية ، اليوم الاثنين، أن الشركة بصدد بيع حصة نسبتها 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات إلى أرامكو السعودية في إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي في البلاد على الإطلاق.
وأوضح موكيش أمباني في الاجتماع العام السنوي للشركة بمومباي العاصمة المالية للبلاد، أن الصفقة تُقيم النشاط عند 75 مليار دولار شاملا الديون.
وقال أمباني إن الشراكة ستشمل جميع أصول التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس، بحسب "رويترز".
وأشار رئيس مجلس إدارة ريلاينس إندستريز الهندية إلى أن أرامكو ستورد 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام على أساس طويل الأمد إلى مصفاة جامناجار التابعة للشركة.
وتأتي هذه الصفقة بعد جهود من شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة مصدرة للنفط بالعالم والتي أعلنت في فبراير الماضي عن إجراء محادثات حول استثمارات محتملة بمشروعات هندية تشمل شركات من بينها ريلاينس إندستيريز، التي تدير أكبر مجمع لتكرير الخام في العالم.
وريلاينس إندستريز، التي يسيطر عليها موكيش امباني أغنى رجل في آسيا، هي أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند وتدير مصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 1.4 مليون برميل يوميا بغرب الهند.وتخطط لزيادة إنتاجها لمليوني برميل يوميا بحلول 2030.
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