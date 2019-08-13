شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مليار دولار أرباح "أرامكو" السعودية بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأفادت أرامكو في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات بلغت 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 167.68 مليار دولار قبل عام.

وجاءت تلك الأرباح متوافقة مع توقعات شركة إنرجي انتليجنس والتي أعلنت في منتصف يوليو الماضي أن أرامكو السعودية ستعلن عن صافي أرباح بـ 47 مليار دولار عن النصف الأول من 2019.

وأشارت "أرامكو" في البيان إلى أن الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل قد بلغ 92.5 مليار دولار في النصف الأول مقابل 101.23 مليار دولار.

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وأوضحت الشركة أن صافي الدخل في النصف الأول تأثر سلبا بانخفاض نسبته 4% في متوسط أسعار البيع المحققة للنفط الخام وارتفاع التكاليف.

في حين بلغ النقد ومكافآت النقد 39.53 مليار دولار في 30 يونيو 2019 مقابل 48.84 مليار دولار في 31 ديسمبر 2018.

أمّا إنتاج النفط الخام، فقد حافظ على المستويات عينها عند 10 ملايين برميل يوميا بالنصف الأول من العام، مقابل 10 ملايين برميل يوميا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الكميات المسلمة من النفط الخام إلى المصافي 4.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول مقابل 4.5 مليون برميل يوميا.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.