شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن خريطة الطاقة التكريرية للنفط بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الدول الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "اوابك "، تنفيذ العديد من مشاريع التطوير، وذلك من أجل إضافة طاقات تكريرية جديدة والتى تهدف إلى ضمان أمن الامدادات النفطية المحلية والحفاظ على التنافسية فى سوق النفط العالمى وفيما يلى أهم الأرقام المتعلقة بالطاقات التكريرية بالدول العربية:

كم تبلغ الطاقة التكريرية للدول العربية؟

بلغت الطاقة التكريرية فى الدول العربية فى بداية عام 2019 حوالى 9.13 مليون برميل / اليوم.

ما عدد مصافى النفط؟

بلغ عدد المصافى 63 مصفاة، بنسبة 9.8% من إجمالي الطاقة التكريرية فى العالم، البالغة 92.89 مليون برميل/ اليوم، وعدد المصافى 637 مصفاة.

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ما حجم طاقة الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك؟

تبلغ الطاقة التكريرية فى الدول الأعضاء فى أوابك 8.28 مليون برميل/ اليوم، وعدد المصافي 52 مصفاة، بحصة 90.66% من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية.

هل هناك ارتفاع متوقع فى الإنتاج ؟

بحلول عام 2022 من المتوقع أن تضيف الدول أعضاء منظمة "أوابك" طاقات تكريرية تقدر بحوالى 1.9 مليون برميل في اليوم وهى ما تمثل حوالى 30% من اجمالى الطاقات التكريرية المتوقع إضافتها على مستوى العالم.