8 .78 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر بالصين خلال 7 شهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبى المباشر القادم للصين نما بنسبة 6 .3% على أساس سنوى ليصل إلى 14 .533 مليار يوان (8 .78 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019.
وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 7 .8% على أساس سنوى خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى 82 .54 مليار يوان (1 .8 مليار دولار).
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