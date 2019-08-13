شكرا لقرائتكم خبر عن 8 .78 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر بالصين خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبى المباشر القادم للصين نما بنسبة 6 .3% على أساس سنوى ليصل إلى 14 .533 مليار يوان (8 .78 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 7 .8% على أساس سنوى خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى 82 .54 مليار يوان (1 .8 مليار دولار).