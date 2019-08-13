شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستثمرين الألمان بعد تدهور توقعات الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح اليوم الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت أكثر من المتوقع فى أغسطس وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث إن النزاعات التجارة وزيادة احتمالات خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق أدت إلى تدهور التوقعات فى أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال المعهد إن مسحه الشهرى أظهر تراجع الثقة الاقتصادية بين المستثمرين إلى -44.1 %من -24.5 % فى يوليو وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2011.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آرائهم انخفاض الثقة إلى -28.5.

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وتراجع المؤشر داكس الألمانى إلى أدنى مستوى خلال الجلسة بعد نشر زد.إي.دبليو لنتائج المسح.

وانخفض مؤشر منفصل يرصد تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى -13.5 من -1.1 فى الشهر السابق.

وكان محللون توقعوا أن يسجل المؤشر قراءة عند -7.0.