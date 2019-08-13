شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لخامين رئيسيين تبيعهما إلى آسيا فى سبتمبر.

وقال المصدر، إن المؤسسة حددت سعر خام مزيج التصدير الكويتى فى سبتمبر عند دولار واحد للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامى دبى وعمان، بانخفاض 40 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.

كما أضاف أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت سعر البيع الرسمى للخام الخفيف الممتاز الكويتى لشهر سبتمبر إلى آسيا إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامى دبى وعمان، بانخفاض 90 سنتا عن الشهر السابق.

يأتى خفض الكويت للأسعار بعد أن قلصت السعودية أسعارها الرسمية للبيع فى سبتمبر إلى آسيا فى وقت سابق من الشهر الجارى.