شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تدفع بلجانها لتسكين 26 ألف حاج بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مايقرب من 26 ألف حاج من القطاع السياحى لمغادرة مكة المكرمة بعد أن انتهوا من تأدية مناسك الحج لهذا العام، والتوجه للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوى الشريف، الذين لم يتمكنوا من الزيارة قبل الحج، حيث يحرص الحجاج على زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، وزيارة المآثر والمواقع الإسلامية والتاريخية.

ودفعت وزارة السياحة بلجانها إلى المدينة المنورة لاستقبال الحجاج الذين يرغبون فى الزيارة، حيث انتشرت 6 لجان فى أرجاء المدينة للإشراف على تسكين الحجاج فى الفنادق، وتذليل العقبات أمامهم لحين المغادرة، ومتابعة حالتهم الصحية بعد أداء مناسك الحج.

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يأتى ذلك بعد أن أدى 36 ألف حاج من القطاع السياحى مناسك الحج بسلام، حيث تابعت لجان الوزارة الحجاج فى مكة المكرمة منذ وصولهم لحظة بلحظة، واستمرت اللجان فى عملها خلال تأدية المناسك بالمشاعر المقدسة فى منى وعرفات والمزدلفة.

وأعلنت الجهات المعنية فى المدينة المنورة استعدادها لمرحلة ما بعد الحج لهذا العام، لاستقبال الحجاج المتعجلين وأعلنت جميع الجهات جاهزيتها بجميع طاقاتها من كوادر بشرية ومعدات تقنية لاستقبال مئات الألاف من الحجاج.