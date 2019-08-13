شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تستأنف عملها الخميس المقبل بجميع الفروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الهيئة القومية للبريد، عملها الخميس المقبل، بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتمتلك الهيئة أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل الى 4000 فرع.

تقدم الهيئة من خلال فروعها بالمحافظات خدمات بريدية ومالية ومجتمعية الى جانب الخدمات الحكومية وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا خاصة فيما يتعلق بتقديم جميع الخدمات الحكومية الكترونيا عبر منافذها.

ويصل حجم المستفيدين من عمليات صرف المعاشات على مستوى الجمهورية لما يقرب من 6 ملايين مستفيد، كما يصل عدد عملاء صندوق توفير البريد.