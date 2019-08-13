شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف نشاط البورصة والبنوك غدا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف البورصة والبنوك العاملة فى السوق المصرية نشاطهما غدا الأربعاء، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتى امتدت على مدار 3 أيام بدءا من الأحد الماضى وحتى اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء قد قرر اعتبار الفترة من يوم السبت حتى الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجارى.