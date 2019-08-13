شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 13-8- 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-8- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 184.75 ريال سعودى مقابل 49.25 دولار أمريكى . أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: أسعار الذهب عيار 24 بنحو 184.75 ريال بما يعادل 49.25$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 169.36 ريال بما يعادل 45.14$ أسعار الذهب عيار 21 بنحو 161.66 ريال بما يعادل 43.09$ Advertisements أسعار الذهب عيار 18 بنحو 138.56 ريال بما يعادل 36.94$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 107.77 ريال بما يعادل 28.73$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 92.37 ريال بما يعادل 24.62$ أسعار أوقية الذهب بنحو 5,746 ريال بما يعادل 1,532$ أسعار جنيه الذهب بنحو 1,293 ريال بما يعادل 344.74$ أسعار كيلو الذهب بنحو 184750 ريال بما يعادل 49248$

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