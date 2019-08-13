شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية تستورد 1.6 مليون طن حاصلات زراعية مصرية فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ،عضو مجلس النواب أن الدول العربية استوردت 1.596 مليون طن خضر وفاكهة مصرية بقيمة 665 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام التصديرى الجارى فى الفترة من سبتمبر حتى نهاية يونيو الماضى.

أضاف دمرداش لـ"الخليج 365" أن نسبة الدول العربية تبلغ 37% من الكميات المصدرة لمختلف الدول خلال نفس الفترة كما تمثل نسبة 31% من قيمة الصادرات.

وقال إن دول الاتحاد الاوربى تأتى فى المركز الثانى حيث استوردت 1.145 مليون طن بقيمة 732 مليون دولار تمثل 27% فى الكميات و34% فى القيمة ، تليها دول أوروبا من خارج الاتحاد استوردت 972 ألف طن بقيمة 426 مليون دولار تبلغ نسبتها 27% فى الكميات و20% من حيث قيمة الصادرات الاجمالية .

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وصدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 9 اشهر.

وأضاف عبد الحميد دمرداش أن دول أسيا استوردت 516 ألف طن بقيمة 261 مليون دولار تمثل 12% من حيث القيمة والكميات المصدرة، فيما استوردت افريقيا 31 ألف طن بقيمة 23 مليون دولار تمثل فقط 1% من قيمة وكمية الصادرات كما تم تصدير 31 الف طن للأمريكتين واستراليا بقيمة 48 مليون دولار.