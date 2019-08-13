شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بالمركزى الصينى: اليوان عند المستوى المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مسؤولة كبيرة فى بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) لرويترز اليوم الثلاثاء إن اليوان عند مستوى مناسب حاليا وإن الاضطراب الذى سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة فى تدفقات غير منظمة لرأس المال.

وتراجع اليوان بنحو 2.4% منذ تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الشهر الجارى بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبرعلى الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض.

وقالت تشو جون رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزى فى مقابلة مع رويترز "المستوى الحالى لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصينى والعرض والطلب فى السوق".

وأضافت أن الصين "مصدومة" من تحرك وزارة الخزانة الأمريكية فى الأسبوع الماضى لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسى لأدنى مستوياته فى أكثر من عشر سنوات.

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لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على "التعامل مع جميع السيناريوهات" الناجمة عن إقدام واشنطن فى الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة.

وقالت إنه فى الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.

وأضافت "على الرغم من هذا، طالما يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب فى السوق فإن مثل هذه التحركات فى أى من الاتجاهين لا تعنى بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال".

وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبى وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة.

وأضافت أنه "فى الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة فى اليوان كعملة قوية".