شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-8-2019 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-8- 2019، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، ومن العملات التى شهدت استقرار أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، الذى بلغ 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكى اليوم

استقر سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.50 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.5 جنيه للشراء.

16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.48 جنيه للشراء.

16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.52جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.46 للشراء، 18.65 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الامس.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بتعاملات الامس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.97 جنيه للشراء، و20.23 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 54.27 جنيه للشراء، 54.70 جنيه للبيع.