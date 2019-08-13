شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بفعل مخاوف من ضعف الطلب لكن جهود خفض الإنتاج تدعم الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ليتجاوز تأثير تلك المكاسب المحدودة التى سجلتها فى الجلسة السابقة، حيث كانت توقعات تباطؤ الطلب فى مواجهة آمال بدعم كبار المنتجين للأسعار عن طريق خفض إنتاج النفط.

نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 0.8% عن آخر تسوية إلى 58.09 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.8 $ مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولار للبرميل.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فى أواخر الأسبوع الماضى إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا فى أغسطس وسبتمبر للمساعدة فى تصريف مخزونات النفط العالمية.

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ويتوقع محللون أن تدعم المملكة الأسعار قبيل خطط طرح شركة أرامكو السعودية والذى قد يكون أكبر طرح عام أولى فى العالم.

كانت أوبك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من ينايرالماضي.

لكن زيادة كبيرة فى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى ما زالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمى مما يؤثر سلبا على الأسعار.

كما تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمى ونمو الطلب على النفط فى ظل تصاعد النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.