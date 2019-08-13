الان تتابع أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف من ضعف الطلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ليتجاوز تأثير ذلك المكاسب المحدودة التي سجلتها في الجلسة السابقة حيث كانت توقعات تباطؤ الطلب في مواجهة آمال بدعم كبار المنتجين للأسعار عن طريق خفض إنتاج النفط.
وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48 سنتا أو 0.8 بالمئة عن آخر تسوية إلى 58.09 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 54.52 دولار للبرميل.
وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في أواخر الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس آب وسبتمبر أيلول للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.
ويتوقع محللون أن تدعم المملكة الأسعار قبيل خطط طرح شركة أرامكو السعودية والذي قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
كانت أوبك وحلفاؤها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير كانون الثاني الماضي.
لكن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ما زالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.
كما تراجعت أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط في ظل تصاعد النزاع التجاري بين
الولايات المتحدة والصين.
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