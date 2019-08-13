أسعار الخضراوات والفواكه اليوم

الموجز
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم تقريرًا يرصد الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.
وجاءت أسعار الخضراوات كالتالي :
الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس5.5جنيه، والبصل 3.5جنيه، والخيار 4 جنيهات، والجزر6 جنيهات، والكوسة9 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والفاصوليا 28 جنيهًا.
وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي :
البطيخ 15 جنيهًا، والكانتلوب 6 جنيهات، والخوخ7 جنيهات، والمانجو10 جنيهات
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