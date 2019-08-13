شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة دخلت السعودية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوعت المملكة العربية السعودية من اقتصادها بهدف عدم الاعتماد على القطاع البترولى فقط واستغلال ثروات المملكة وإمكانياتها السياحية والعقارية والتعدينية الكبيرة، سعيا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية نجحت فى جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .

أشار التقرير، إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنهاية عام 2018 ليسجل نحو 3.209 مليار دولار مقارنة بـ1.419 مليار دولار عام 2017.

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ونجحت السعودية فى جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2013 والاستمرار على نفس الوتيرة التصاعدية، وجذب 8.012 مليار دولار بنهاية عام 2014 .

وفى عام 2015 جذبت المملكة العربية السعودية 8.141 مليار دولار، ثم جذبت 7.452 مليار دولار عام 2016.

جدير بالذكر، أن المملكة اتخذت إجراءات كبيرة للتيسير على المستثمرين وجذبهم الفترة المقبلة وسط توقعات بتضاعف الاستثمار.