شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الفول بنسبة 24% خلال يوليو لزيادة الإنتاج المحلى والمستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، عن تراجع متوسط سعر طن الفول البلدى بنسبة 24% خلال شهر يوليو، إذ هبط متوسط سعر طن الفول البلدى العريض من 25.9 ألف جنيه خلال الربع الأول إلى 20.840 ألف جنيه خلال الربع الثانى إلى 19.6 ألف جنيه خلال شهر يوليو.

وشهدت أسعار الفول تفاوتاً كبيراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2019، حيث ارتفعت أسعار الفول بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالى، وأرجع أسواق، سبب الأمر إلى قلة المعروض منه فى السوق المحلى، وفى كثير من البلدان المصدرة له، وذلك لسوء الأحوال الجوية التى أضرت بمساحات كبيرة منه ولكن اختلف الوضع خلال الربع الثانى من العام الحالى، حيث تراجعت الأسعار وذلك لبدء موسم الحصاد فى مصر بشهر أبريل بجانب الكميات المستوردة مما أدى إلى توافره بالسوق بالكميات التى تناسب الطلب بل وتزيد.

Advertisements

أما بالنسبة لأسعار الفول المستورد، فذكرت شركة أسواق، أنها تراجعت أيضاً، إذ وصل متوسط سعر الطن خلال الربع الأول للفول الليتوانى نحو 12,930 جنيه ليتراجع إلى 11 ألف جنيه بالربع الثانى من نفس العام إلى أن وصل بشهر يوليو إلى 9,650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 25%، كما وصل متوسط سعر طن الفول الأثيوبى والمتبع استيراده حديثاً خلال الربع الأول إلى 17 ألف جنيه ليتراجع إلى 13.1 ألف جنيه بالربع الثانى من العام الحالى إلى أن وصل متوسط سعره بشهر يوليو نحو 10.3 ألف جنيه بنسبة تراجع 40%، وساعد على تراجع الأسعار قرار إلغاء الغطاء النقدى على استيراد الفول وهى نسبة 2% حتى مارس القادم، وتعتبر مصر من أكبر الدول المستهلكة للفول بالعالم حيث يتم استهلاك حوالى 900 الف طن ما بين الاستخدام الآدمى وتصنيع الأعلاف.