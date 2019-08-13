شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس: تزايد المخاوف أن تؤدى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا إلى ركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك جولدمان ساكس، إن المخاوف تتزايد من أن تؤدى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية فى 2020.

وقال البنك فى مذكرة أُرسلت إلى عملائه: "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقى الواردات الأمريكية من الصين والتى يبلغ حجمها 300 مليار دولار".

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وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن فى أول أغسطس إنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ عشرة فى المئة على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار فى أول سبتمبر ، مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا أن الصين تتلاعب بالعملة، وتنفى الصين تلاعبها فى اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية، ويدور النزاع التجارى حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكترونى إلى جانب أمور أخرى.

وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفض توقعاته للنمو فى الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 % فى تأثير أكبر مما كان متوقعا للتطورات فى التوترات التجارية.