شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 12-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 12-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7521 ريال سعودى.

وننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين..1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى وننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين..1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى

يورو (EUR) 1 يورو = 4.2325 ريال سعودى يورو (EUR) 1 يورو = 4.2325 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2363 يورو

Advertisements جنيه إسترلينى (GBP) 1 جنيه إسترلينى = 4.5167 ريال سعودى جنيه إسترلينى (GBP) 1 جنيه إسترلينى = 4.5167 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه إسترلينى

دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى 1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى

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