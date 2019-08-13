الاقتصاد

أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 12-8-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 12-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7521 ريال سعودى.

 


وننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين..1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى

 

1 ريال سعودى = 0.2665 دولار أمريكى


 يورو (EUR) 1 يورو = 4.2325 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2363 يورو


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 جنيه إسترلينى (GBP) 1 جنيه إسترلينى = 4.5167 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه إسترلينى


دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى


دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى


ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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