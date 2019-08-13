شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مهام للغرف التجارية لخدمة التجار .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الغرف التجارية عددا من الخدمات الاجرائية والتنشيطية من أجل مساعدة التجار فى الحفاظ على أعمالهم وتنشيط المجالات المختلفة وتأمين أعمالهم، وإليكم 9 مهام تقوم بها الغرف التجارية فى مختلف المحافظات:

إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات للتعرف على حالة السوق للمساعدة على ايجاد حلول للمشاكل التى تواجه هذا القطاع الهام .

القيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الأعضاء من التجار الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة والعمل على حل المشاكل التي تواجههم .

القيام بإصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى والشهادات الخاصة بالتعديلات التى يمكن ان تطرأ على السجل التجاري وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة الى الخارج .

الرد على المراسلات الواردة من داخل وخارج مصر والخاصة بالتبادل التجارى.

إعلام الأعضاء بالمعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية وكذلك الفرص التصديرية والاستيرادية.

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أيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين.

العمل على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة.

رصد المشاكل التى تعترض الاستثمار فى المحافظة وتقديم الاقتراحات لحلها.

القيام بالدور الاجتماعي نحو الأعضاء عن طريق عمل تأمين جماعي وتوفير الرعاية الصحية لهم.