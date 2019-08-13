شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. التخطيط: أكثر من 30% بمجالس إدارات 13 شركة بالقطاع العام نساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود فى دعم المرأة المصرية ورعايتها، وزيادة تمكينها اقتصاديا وكذلك رفع نسبة مساهمتها فى سوق العمل، وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة التخطيط، أبرز مساهمات المرأة فى سوق العمل ونسب تمثيلها فى الشركات، وذلك من خلال التقرير السنوى لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، والذى أكدت "التخطيط" به، أن هناك 13 شركة بقطاع الأعمال العام، تستحوذ النساء فيها على أكثر من 30% "بنسبة تتراوح بين 33- 100%" من عضوية مجالس إداراتها.





كما أعلنت الوزارة فى تقريرها، والمعد بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن أعلى تمثيل للمرأة فى مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام، كانت فى شركات صناعة الأدوية بنسبة 22%، بينما جاءت أقل نسبة فى مجالس إدارة شركات البناء والتطوير بنسبة 2.5%، لافتة إلى أن هناك 21 شركة مدرجة فى البورصة لها تمثيل نسائى فى مجالس إداراتها يتراوح ما بين 33% و67%، فى حين أن هناك بنكا واحدا يضم أكثر من30% من النساء ضمن مجلس إدارته.

‎يشار إلى أن "مرصد المرأة فى مجالس الإدارة"، هو مرصد نوعى متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة، ويضم فى تشكيله كل من: "وزارة التخطيط، وزارة قطاع الأعمال العام، البنك المركزى المصرى، البورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المجلس القومى للمرأة، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، الغرفة التجارية الأمريكية ومنتدى النساء والذاكرة".

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