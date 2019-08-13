شكرا لقرائتكم خبر عن البيزو الأرجنتينى يهبط لـ 30.3% مقابل الدولار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن البيزو الأرجنتينى، هوى بنسبة 30.3% أمام العملة الأمريكية مسجلا مستوى قياسيا منخفضا عند 65 للدولار اليوم الاثنين بعد أداء أسوأ من المتوقع للرئيس موريسيو ماكرى الذى تفضله الأسواق فى انتخابات أولية ، وبحسب التقارير إن التضخم وصل الى أكثر من 55 % بعد أكثر من 3 سنوات على سياسات ماكرى.
وفاز مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذى اختار الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دى كيرشنر ، لمنصب نائب الرئيس، فى الانتخابات الاولية التى جرت أمس الأحد بفارق أكبر من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية ، وتلقى النتيجة شكوكا على فرص ماكرى لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية فى الجولة الثانية من الانتخابات فى أكتوبر تشرين الأول.
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