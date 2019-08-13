شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: هيونداى تستدعى 400 ألف سيارة لمشاكل فى برامج وحدة التحكم بالمحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة بكين هيونداى ستستدعى 400 ألف و377 سيارة فى السوق الصينية، لمشاكل فى برامج وحدة التحكم بالمحرك.

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة بكين هيونداى ستستدعى 400 ألف و377 سيارة فى السوق الصينية، لمشاكل فى برامج وحدة التحكم بالمحرك.

وذكرت المصلحة وهى أعلى هيئة لمراقبة الجودة فى الصين - فى بيان اليوم الاثنين، أن عملية الاستدعاء، المقرر أن تبدأ فى 17 أغسطس الجاري، ستشمل السيارات من طراز "توكسون" أنتجت فى الفترة بين 17 أغسطس عام 2015 و18 سبتمبر عام 2018.

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وأوضحت المصلحة أنه عندما يتم قيادة السيارات مسافات قصيرة فى بيئة منخفضة الحرارة بشكل مستمر، قد ترتفع مستويات الزيت فى السيارات المتضررة، ما يؤدى إلى إضاءة مصابيح مؤشر عطل المحرك وحتى تلف المحرك.

وأضافت أن شركة بكين هيونداى ستقوم بتحديث برامج وحدة التحكم فى المحرك واستبدال صمامات الترموستات للسيارات المتضررة مجانا للقضاء على مخاطر السلامة.