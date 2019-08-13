شكرا لقرائتكم خبر عن الريال البرازيلى يهبط لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الريال البرازيلى هبوطا حادا فى التعاملات المبكرة اليوم، الاثنين، مسجلا أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكى منذ أواخر مايو مع تضرر الأسواق المحلية من تقلبات حادة للأسواق وحالة عدم اليقين السياسى فى الأرجنتين المجاورة.
وصعد الدولار 1.8 % إلى 4.01 ريال وهو أعلى مستوى له منذ التاسع والعشرين من مايو.
وقال متعاملون إن البيزو الأرجنتينى خسر 30 % من قيمته عند الفتح اليوم الاثنين ليجرى تداوله عند 65 للدولار بعد أن رفض الناخبون سياسات الرئيس موريسيو ماكرى الاقتصادية التقشفية فى انتخابات أولية وهو ما يلقى شكوكا جدية على فرص إعادة انتخابه فى أكتوبر.
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