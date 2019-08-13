شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 2:41 صباحًا, 13 أغسطس 2019 م
المناطق - واس
صعدت أسعار الذهب اليوم لتبلغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد في المئة إلى 1516.78 دولارًا للأوقية (الأونصة) مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا في أكثر من ست سنوات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.96 بالمئة عند 1511.15 دولارًا في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1517.20 دولارًا للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولارًا للأوقية بينما تراجع البلاتين حالي 0.8 بالمئة إلى 852.50 دولارًا للاوقية كما ارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1427.50 دولارًا للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.