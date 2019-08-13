«المركزي» الصيني جاهز لإصدار عملة رقمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن البنك «جاهز تقريباً» لإصدار عملة رقمية سيادية للبلاد.

وأدلى مو تشانغ تشون نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني بالتصريحات يوم السبت أمام منتدى يعقد في إقليم هيلونغجيانغ في شمال البلاد.

وشكل بنك الشعب الصيني فريقاً بحثياً في 2014 لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبلاد لخفض تكلفة تداول العملة الورقية التقليدية وتعزيز رقابة صانعي السياسات على المعروض النقدي. لكن الصين لم تكشف تفاصيل تذكر عن خططها في هذا الشأن حتى الآن.

وقال مو إن إصدار عملة رقمية سيعتمد على نظام «ثنائي» يكون فيه البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات مشروعة للإصدار.

(رويترز)

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