شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جديدة بكل مؤسسات الدولة للتحول الرقمى وتأمين المعلومات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الحكومة على استحداث إدارة جديدة بكافة مؤسساتها تحت مسمى "نظم المعلومات والتحول الرقمى"، والتى أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأرسله إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستطلاع رأيها فى مشروع القرار باعتبارها المسئولة عن تقديم الدعم الفنى لهذا التقسيم.

يأتى استحداث تقسيم تنظيمى لنظم المعلومات والتحول الرقمى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وعلى الدليل الاسترشادى المعد من وزارة التخطيط.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التنظيم والإدارة، يقدم ”الخليج 365”، كل ما يخص استحداث تلك الإدارة من مهام وأهداف فى عدة نقاط:

- يتكون التقسيم التنظيمي لـ"نظم المعلومات والتحول الرقمى" من 3 تقسيمات فرعية وهى: "التقسيم التنظيمي الفرعي للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، التقسيم التنظيمي الفرعي للنظم والتطبيقات والدعم الفني، التقسيم التنظيمي الفرعي للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى".

- يهدف هذا التقسيم التنظيمي المختص بنظم المعلومات والتحول الرقمى، لتجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الإدارية وأعمالها وأنشطتها وخدماتها، وتوفير صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها.

- يتولى التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي ممارسة عدة اختصاصات منها، وضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للجهة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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- إعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للجهة بالمشاركة مع كافة التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الجهة وعرضها على السلطة المختصة.

- وضع مؤشرات قياس التحول الرقمي للتأكد من تحقيق المستهدفات واستدامة عمليات الرقمنة والميكنة لأعمال وخدمات الجهة.

- توفير البنية التحتية المعلوماتية لإنجاز أعمال وأنشطة الجهة وتطوير، وتوفير وصيانة وتحديث وتأمين النظم والتطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لجميع مجالات عمل الوحدة.

- حدد قرار استحداث الإدارة الجديدة، شرطا فى مشتغلى إحدى الوظائف بالتقسيمات التنظيمية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية التي تحددها وزارة الاتصالات.

- كما حدد جهاز التنظيم والإدارة موعد أقصاه 3 أشهر لقيام السلطة المختصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالتقدم للجهاز بمقترح استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى وتقسيماتها الفرعية.