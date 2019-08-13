شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة السيارات": اتجاه الدولة لتوطين الصناعة يصنع طفرة فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية التوجه فى صناعة السيارات فى مصر سيصنع طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مشيدا بالخطوات الجادة التى اتبعتها الدولة من اجل توطين الصناعة فى مصر .

وأضاف عبد العاطى فى تصريح لليوم السابع أن وجود الصناعة بالأراضى المصرية سيوفر فرص عمل كبيرة وسيساهم بشكل كبير فى القضاء على البطالة وهو ما ينعكس إيجابيا على المواطن المصرى ، وهذا بالطبع يوفر الكثير من حجم الاستيراد .

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وأشار رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إلى أن هناك دولا مثل الصين أصبحت فى وقت وجيز من رواد صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى أن المغرب أصبحت أيضا من الدول المصنعة للسيارات، مضيفا أن مصر تمتلك الخبرات والقدرات البشرية والعزيمة التى تؤهلها لأن تكون إحدى الدول المتميزة فى تلك الخطوة، مؤكدا على أهمية الخطوات التى يتخذها الرئيس السيسى لدعم الصناعات والصناعات الثقيلة وضرورة تواجدها فى مصر.