شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن ثانى أيام عيد الأضحى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم 12 -8- 2019 استقرارا فى الأسعار داخل الاسواق المصرية، وذلك بالرغم من تراجع الاقبال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة، إن الأسعار تراجعت بشكل كبير عن الشهر الماضى، موضحا أن هذا يعد امرا طبيعيا نظرا لتراجع الطلب على الدواجن وزيادة الاقبال على اللحوم .

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن فى السوق المحلى تتراواح من المزرعة بين 18 – 20 جنيه للكيلو، فى حين تتراوح سعرها للمستهلك بين 23- 25 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الدواجن البلدى لسعر 26 جنيها من المزرعة في حين يترواح سعرها فى الاسواق بين 30 -32 جنيها ، وتابع كرتونة البيض ب35.5 من المزرعة وللمستهلك من 42 – 44 جنيها .