شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة أسيوط الجديدة يطلق مبادرة بعنوان "بأيدينا نخضرها" لتجميل المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "بأيدينا نخضرها" بمشاركة سكان المدينة، لزراعة الأشجار والزهور والنجيلة لتجميل الميادين الرئيسية بالمدينة، حيث شارك طلاب المدارس بزراعة الزهور والأشجار بأيديهم، وذلك لتشجيعهم على الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

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وقالت المهندسة جيهان عمار، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن المبادرة تهدف إلى تجميل المدينة، وبث روح التعاون والمشاركة الإيجابية بين السكان بعدة مناطق، وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة عن طريق زراعة الحدائق والمتنزهات العامة بالنجيلة والأشجار والزهور، مشيرةً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة فى العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين.