شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة أصحاب المدابغ ": تكلفة جلد الحذاء 50 جنيها بعد تراجع أسعار الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة أن انخفاض أسعار الجلود يجب أن يؤثر على صناعة الأحذية والجلود فى مصر، مشيرا الى أن الأسعار الحالية للجلود حاليا انخفضت لأكثر من 7 أضعاف حيث أن السعر فى السابق كان يصل الى أكثر من 800 جنيه بينما حاليا اصبح لا يتعدى الـ50 جنيها.

وأشار مهران فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن التكلفة الفعلية لأجود أنواع جلود الأحذية تخرج من المدابغ حاليا بسعر لا يتعدى الـ50 جنيها، موضحا أن الحذاء يحتاج الى 2.5 قدم من الجلد وسعرها بحسب أسعار المدابغ لأجود أنواع الجلود 50 جنيها، وبالتالى يجب أن يشهد السوق فى الوقت الحالى انخفاضا فى أسعار المصنوعات الجلدية.